كوريا الجنوبية تسجل أقل مستوى من إصابات كورونا منذ 153 يوما

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3 آلاف و828 حالة، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ 153 يوما.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم تأكيد 60 حالة لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 3 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 95 شخصا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد مرضى كورونا عن 100 شخص لليوم الثاني على التوالي منذ حوالي 14 شهرا.وزاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24 ألفا و388 حالة وفاة حتى الآن.ومن المقرر أن تكشف السلطات الصحية يوم الجمعة القادم عن قرارها حول ما إذا كان سيتم رفع إلزامية العزل الصحي لمدة 7 أيام المفروضة حاليا على المصابين بالفيروس.