كيم جونغ أون يؤكد مبدأ القوة من أجل القوة والتنافس المباشر

Photo : YONHAP News

وسط زيادة القلق من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية، أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مجددا على مبدأ "القوة من أجل القوة والتنافس المباشر"، قائلا إن الحق في الدفاع عن النفس هو قضية حماية للسيادة الوطنية.جاء ذلك خلال ترأس "كيم" للجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، والتي انتهت يوم السبت في بيونغ يانغ بعد 3 أيام من انعقادها.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" أكد على أن الظروف الأمنية لكوريا الشمالية خطيرة للغاية، وأن الوضع المحيط بها يشكل خطرا قابلا للتفاقم.كما أكد "كيم" مجددا على مبدأ "القوة من أجل القوة والتنافس المباشر"، وحث مسؤوليه على بذل جهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني في أسرع وقت ممكن.وتم في الجلسة العامة الأخيرة استخدام تعبير "الصراع ضد العدو" بدلا من تعبير "العلاقات بين شمال وجنوب كوريا" الذي تم استخدامه في الجلسة السابقة قبل 6 أشهر.ومع ذلك، لم يرد في الجلسة الأخيرة ذكر إجراء تجربة نووية أو ممارسة تهديدات نووية نحو كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وخلال الجلسة الأخيرة، تم تعيين النائبة السابقة لوزير الخارجية "تشيه سون هي" في منصب وزيرة خارجية كوريا الشمالية خلفا لوزير الخارجية السابق "لي سون كوان".ومن المتوقع أن تقود الوزيرة الجديدة "تشيه" تنفيذ مبدأ "القوة من أجل القوة والتنافس المباشر" ضد العقوبات الدولية.ويرى المراقبون أن تعيين "تشيه" وزيرة للخارجية يشير إلى أن كوريا الشمالية تسعى لتعزيز سياساتها الخارجية مع كل من الصين وروسيا بدلا من إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.