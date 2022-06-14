يون يعين رئيس هيئة الضرائب بدون جلسة استماع برلمانية

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قرر الرئيس "يون صوك يول" تعيين مرشحه لمنصب رئيس هيئة الضرائب بدون جلسة استماع برلمانية، وسط مفاوضات مطولة بين الحزبين الحاكم والمعارض حول قيادة البرلمان وتشكيل اللجان في النصف الثاني من الدورة البرلمانية الـ21.وقد قرر الرئيس "يون" تعيين "كيم تشانغ كي" في منصب رئيس هيئة الضرائب الوطنية أمس الاثنين، بعد حوالي شهر من إرسال اقتراح بشأن تعيينه إلى البرلمان.وبموجب القانون، كان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استماع لكيم في غضون 20 يوما، لكن الموعد النهائي الأوليّ مر يوم الثلاثاء الماضي. وأعاد الرئيس تقديم الاقتراح، ولم يستجب البرلمان أيضا بحلول الموعد النهائي الثاني، الذي وافق يوم الجمعة.وبذلك أصبح كيم أول مسؤول رفيع المستوى يتم تعيينه دون جلسة استماع برلمانية منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون" في شهر مايو الماضي.ويذكر أن كلا من المرشحة لمنصب وزيرة التعليم "بارك سون ايه" والمرشح لمنصب وزير الصحة والرعاية "كيم سونغ هي" لديهما جلسات استماع برلمانية من المفترض أن تعقد حتى يوم السبت.