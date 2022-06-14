سبع سنوات ونصف سجنا للمتورطين في انهيار موقع البناء في كوانغ جو

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تسعى النيابة العامة إلى توقيع أحكام بالسجن لما يزيد عن سبع سنوات للعديد من مسؤولي شركة البناء المسؤولين عن انهيار مشروع إنشاءات في مدينة كوانغ جو، مما تسبب في إزهاق بعض الأرواح.وفي الجلسة النهائية بشأن القضية التي عقدت في محكمة منطقة "كوانغ جو" أمس الاثنين، طلبت النيابة بتوقيع عقوبة على ثلاثة مسؤولين، بمن في ذلك مسؤول من شركة هيون ديه للتطوير، وهي شركة المقاولات الرئيسية في إنشاءات المشروع، بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف لعدم وفائهم بواجباتهم والمسؤولية المتعلقة بالسلامة. أما الاثنان الآخران، فأحدهما مسؤول من شركة مقاولات من الباطن كانت تشرف على أعمال الهدم، وسائق الحفارة التي تسببت في الانهيار.كما طالبت النيابة بتوقيع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على المشرف على مشروع البناء، وعقوبة السجن لمدة خمس سنوات في منشأة إصلاحية على ثلاثة مسؤولين من شركة المقاولات الرئيسية وشركة المقاولات من الباطن.وكان مبنى في موقع لإعادة التطوير في منطقة "هاك دونغ" في مدينة "كوانغ جو" قد تعرض لانهيارات في بعض أجزائه في شهر يونيو من العام الماضي، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، وإصابة ثمانية آخرين.