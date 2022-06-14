تأجيل إطلاق الصاروخ الفضائي الكوري بيوم واحد بسبب الرياح القوية

Photo : YONHAP News

قررت السلطات الكورية تأجيل عملية إطلاق الصاروخ الفضائي نوري، التي كانت مقررة يوم الغد الأربعاء، بسبب الرياح القوية في موقع الإطلاق.وكان من المقرر مبدئيا نقل صاروخ نوري، المعروف أيضا باسم "كيه إس إل في II"، إلى منصة الإطلاق ووضعه عموديا عليها اليوم الثلاثاء، ثم إطلاقه يوم الغد الأربعاء، من مركز نارو الفضائي في منطقة "كو هُنغ" الساحلية الجنوبية.ومع ذلك، قالت وزارة العلوم والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي اليوم الثلاثاء إنهما قررا تأجيل الجدول الزمني يوما واحدا، حيث تهب رياح قوية في مركز الفضاء وقد تزداد قوة.وجاء هذا القرار بعد أن عقد مسؤولو المعهد اجتماعا في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم للتحقق من ظروف إطلاق الصاروخ الفضائي. وتمت إعادة جدولة عملية نقل الصاروخ، التي كانت مقررة من الساعة 7:20 صباحا وحتى 8:30 من صباح اليوم، إلى نفس الإطار الزمني يوم الغد الأربعاء.