كوريا الشمالية تبلغ عن أكثر من 32 ألف حالة حمى جديدة

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زعمت كوريا الشمالية أن الحالات اليومية المرتبطة بالحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا قد ظلت في مستوى يقل عن 40 ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد إصابة 32 ألفا و810 أشخاص بالحمى خلال فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين، على الصعيد الوطني. ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي للوقاية الطارئة من الوباء في البلاد، قوله إن أكثر من 40 ألف مريض قد تعافوا خلال نفس الفترة. ولم تعلن كوريا الشمالية عن وفيات جديدة أو عن عدد الوفيات أو معدلها.ومع ذلك، قالت الوكالة المركزية للأنباء يوم الأحد إن عدد الوفيات وصل إلى 72 مع معدل وفيات بلغ 0,002%. وقد زاد عدد الحالات التراكمي في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل، إلى حوالي أربعة ملايين ونصف مليون حالة، مع ادعاء السلطات الكورية الشمالية أن جميع المصابين باستثناء حوالي 57 ألفا قد تعافوا تماما.وبحسب الإحصائيات الرسمية لكوريا الشمالية، بلغ عدد حالات الحمى الجديدة اليومية ذروتها يوم 15 مايو بحوالي 393 ألفا، لكن العدد استمر في الانخفاض منذ أن انخفض إلى أقل من 100 ألف يوم 27 مايو.إلا أن الخبراء يقولون إن الإحصائيات التي تعلنها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية مقارنة بعدد الحالات المبلغ عنها.