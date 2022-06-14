بايدن يقرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية مع كوريا الشمالية

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قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بكوريا الشمالية.وفي رسالة إلى الكونغرس أمس الاثنين، قال بايدن إنه اتخذ قرارا بتمديد وضعية الطوارئ، مشيرا إلى مخاطر انتشار مواد انشطارية يمكن استخدامها في الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية.كما أشار إلى أن الإجراءات والسياسات الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والقمعية التي تمارسها كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدا استثنائي وغير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة.ومستشهدا بهذه الأسباب، قال بايدن إنه قرر أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بكوريا الشمالية.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت لأول مرة حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بكوريا الشمالية في عام 2008 واستمرت في تمديد هذا التصنيف سنويا منذ ذلك الحين.