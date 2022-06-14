كوريا والولايات المتحدة واليابان تجري مناورات ضد الصواريخ الباليستية في يوليو

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ستجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات لاكتشاف وتعقب الصواريخ الباليستية، وذلك في المياه قبالة هاواي في منتصف شهر يوليو القادم.وسيتم إجراء تلك المناورات تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزراء دفاع الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير الذي عقد على هامش قمة الأمن الآسيوي، المعروفة أيضا باسم حوار "شانغريلا"، في سنغافوره. وفقا لوزارة الدفاع في سيول اليوم الثلاثاء، ستجري الدول الثلاث وأستراليا تدريبات "باسيفيك دراغون" يوم 14 يوليو بالقرب من هاواي.وسوف تركز تلك التدريبات، التي تُقام بمناسبة التدريب البحري "ريمباك" متعدد الجنسيات هذا العام، على تحسين التنسيق التكتيكي والفني بين الدول المشاركة، بما في ذلك الكشف عن الأهداف الباليستية وتتبعها والإبلاغ عنها.وقد تنضم كندا، وهي إحدى دول التحالف الاستخباراتي "فايف آيز"، إلى تدريبات "باسيفيك دراغون" أيضا.وقد شاركت القوات البحرية الكورية الجنوبية في تلك التدريبات التي تجرى كل عامين، في عاميْ 2018 و2020، في ظل حكومة "مون جيه إين"، لكنها لم تكشف عن تفاصيل التدريبات في ذلك الوقت.