وزير الخارجية الكوري يلتقي بوزيرة الطاقة الأمريكية لبحث التعاون في الطاقة

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التقى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بوزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر غرانهولم" أمس الاثنين لمناقشة التعاون الثنائي في قطاع الطاقة النووية.وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن بارك وغرانهولم قيّما خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة بين الرئيسين الكوري والأمريكي الشهر الماضي، لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة الذرية.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا في الرأي أيضا على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اللتين تحافظان على مبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية، هما أفضل شريكين للتعاون في هذا القطاع.وبشأن التعاون العالمي في مجال محطات الطاقة النووية في القطاع الخاص، تبادل الوزيران الآراء حول أهمية الالتزام بأعلى معايير منع انتشار الأسلحة النووية. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون متبادل المنفعة في السوق الخارجية للمحطات النووية.