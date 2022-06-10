كوريا تستقدم أكثر من 70 ألف عامل أجنبي خلال هذا العام

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من المتوقع أن تستأنف كوريا الجنوبية استقدام العمال الأجانب من أجل تخفيف الصعوبات في نقص القوى العاملة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والقرى الزراعية والسمكية، وذلك بعد أن كانت تمنع استقدام الأجانب للعمل بسبب جائحة كورونا.وصرحت وزارة التوظيف والعمل الكورية اليوم بأنها ستسمح أولا بدخول حوالي 26 ألف عامل أجنبي للبلاد حتى شهر أغسطس القادم، لم يتم استقدامهم على مدار العامين الماضيين، كما تخطط للسماح بدخول أكثر من 73 ألف عامل أجنبي للبلاد في غضون هذا العام بمن في ذلك حوالي 28 ألف عامل وافقت بالفعل على توظيفهم.وفي هذا السياق، قررت الوزارة تبسيط إجراءات إعادة إصدار تأشيرات الدخول للعمال الأجانب من خلال فترة صلاحية شهادة إصدار التأشيرة التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل، إلى أصحاب العمل، من ستة أشهر حاليا إلى سنة.وبالتوازي مع ذلك، قامت وزارة التوظيف والعمل، بالتعاون مع وزارة الأراضي والنقل، بزيادة الرحلات الجوية غير المنتظمة التي تنقل العمال من نيبال وإندونيسيا وميانمار إلى كوريا.