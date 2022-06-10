سون هنغ مين يسعى إلى إحراز أهداف في المباراة بين المنتخبين الكوري والمصري اليوم

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تقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في استاد كأس العالم في سيول، مباراة ودية بين المنتخب الكوري لكرة القدم بقيادة المدرب "باولو بينتو"، مع المنتخب المصري.وتعد هذه المباراة آخر مباراة تقييمية سيخوضها المنتخب الكوري خلال شهر يونيو الجاري بعد أن خاض مباريات أمام كل من منتخب البرازيل يوم 2 يونيو، ومنتخب تشيلي يوم 6، ومنتخب باراغواي يوم 10.وكان من المتوقع أن يشارك في هذه المباراة كل من اللاعب الكوري "سون هونغ مين" الذي يلعب حاليا في نادي "توتنهام"، واللاعب المصري "محمد صلاح" الذي يلعب حاليا في نادي "ليفربول"، واللذان فازا بجائزة التهديف المشتركة خلال موسميْ 2021 و2021 في الدوري البريطاني الممتاز، إلا أن اللاعب المصري لن يشارك في المباراة بسبب إصابته.كما لن يشارك في المباراة بعض لاعبي المنتخب المصري الذين يلعبون حاليا في منافسات الدوري الأروبية، مثل "عمر مرموش" الذي يلعب في نادي "شتوتغارت" الألماني، و"محمد النني" الذي يلعب في نادي "أرسنال" الإنغليزي.الجدير بالذكر أن المنتخب الكوري الذي يستعد حاليا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في دولة قطر التي ستفتتح في شهر نوفمبر القادم يحتل المركز التاسع والعشرين حسب تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم بينما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني والثلاثين.