إنشاء مؤتمر استراتيجي لإصلاح القيود تحت إشراف الرئاسة الكورية

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من المتوقع أن يتم إنشاء مؤتمر استراتيجي لإصلاح القيود تحت إشراف الرئيس الكوري الجنوبي، بحيث يتم من خلاله تحديد قضايا إصلاح القيود الرئيسية.ومن المتوقع أيضا تنفيذ خطة لمراجعة القيود القائمة من منظور الذين يتعرضون للقيود، وذلك من خلال إدخال "نظام الحكم على القيود".جاء ذلك في تقرير حول اتجاه إصلاح القيود، أعلن عنه رئيس الوزراء "هان دوك صو" اليوم في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة "سيجونغ".وقد تمت مناقشة موضع إصلاح القيود في اجتماع وزاري ذي صلة يوم 24 من شهر مايو الماضي، وقدم رئيس الوزراء نتائج المناقشات بها إلى الرئيس "يون صوك يول" أمس، وهو ما يعني أن الحكومة الكورية بدأت فعليا في عملية إصلاح القيود.وقد ظل الرئيس يون يعبر عن إرادته القوية لإصلاح القيود، التي شبهها بـ"أكياس من الرمال"، كما وصف عملية إصلاح القيود بأنها تدخل في التنمية الوطنية.ومن المتوقع أن يتولى الرئيس يون منصب رئيس المؤتمر الاستراتيجي، بينما سيتولى رئيس الوزراء منصب النائب.وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس سيقود الاجتماعات ذات الصلة بالقضايا المهمة، لكي يتم تحديد وتنفيذ القضايا الرئيسية بشكل سريع.