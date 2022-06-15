أسعار البنزين والديزل في كوريا تتجاوز 2080 وون

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تجاوزت أسعار البنزين والديزل في كوريا الجنوبية مستوى 2000 وون للتر الواحد، مع استمرار ارتفاع الأسعار.ووفقا لبوابة أسعار النفط "أوبينت" التي تديرها الشركة الكورية الوطنية للنفط، فإن متوسط سعر البنزين المباع في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد قد بلغ 2080,93 وون في الساعة 2 من بعد ظهر أمس الثلاثاء.وبلغ متوسط سعر الديزل 2082,47 وون للتر، حيث يسجل كلا السعرين ارتفاعات جديدة كل يوم. ولا يزال وقود الديزل أغلى ثمنا من الغاز بعد تجاوزه أول من أمس الاثنين، بينما يتكلف وقود البنزين عادة أكثر بسبب ارتفاع الضرائب.وقد ارتفعت أسعار الديزل في الأيام الأخيرة وسط نقص الإمدادات العالمية نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، ويستغرق الأمر حوالي أسبوعين حتى تنعكس الأسعار العالمية محليا في كوريا. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الوقود الدولية، من المتوقع أن ترتفع الأسعار في كوريا لبعض الوقت.