المحكمة العليا تعلن عن 21 مرشحا لرئاستها

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أعلنت المحكمة العليا عن قائمة بأسماء المرشحين لخلافة رئيسها المنتهية ولايته "كيم جيه هيونغ"، الذي سيتقاعد في سبتمبر.وأصدرت المحكمة العليا القائمة المكونة من 21 عضوا على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، حيث كشفت عن معلومات عن كل مرشح، بما في ذلك الخلفية التعليمية وخبرة العمل والثروة والسجل الجنائي. وقد أوصى خبراء من المجتمع القانوني وخارجه بما مجموعه 42 شخصا للانضمام إلى هيئة القضاء المكونة من 14 شخصا، ووافق نصفهم على المراجعة من قبل لجنة توصية المرشحين التابعة للمحكمة العليا.ويذكر أن 19 من أولئك المرشحين هم قضاة حاليون، وأحدهم محامٍ والآخر أستاذ جامعي، كما أن ثلاثة من المرشحين هم من النساء.ومن بين المرشحين البارزين: "جونغ جون يونغ" الذي يعد أحد كبار القضاة في محكمة سيول العليا، والذي حكم على نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ" بالسجن في قضية الرشوة ذات الصلة بالرئيسة السابقة "بارك كون هيه". وتشمل القائمة أيضا قاضيا كبيرا آخر من محكمة سيول العليا، وهو "لي سونغ ريون" الذي شارك في قضية في محكمة الاستئناف تتعلق بزوجة وزير العدل السابق "تشو كوك".ويعد "كيم جيه هيونغ" هو أول رئيس للمحكمة العليا يتم استبداله تحت إدارة "يون صوك يول". ومن المتوقع أن يتقاعد جميع قضاة المحكمة العليا الحاليين الـ14، باستثناء واحد فقط، خلال ولاية الرئيس "يون".