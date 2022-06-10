كوريا في المرتبة الـ27 من حيث القدرة التنافسية العالمية

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السابعة والعشرين من حيث القدرة التنافسية العالمية، من بين 63 دولة، بانخفاض 4 درجات مقارنة بالعام الماضي.جاء ذلك في تقرير صادر عن معهد التنمية الدولي، وهو مؤسسة دولية يقع مقرها سويسرا.وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت أعلى مستوى لها في هذا الترتيب خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2013، حيث احتلت المرتبة الثانية والعشرين، بينما سجلت اقل مستوى لها عندما احتلت المرتبة الحادية والأربعين في عام 1999.وجاءت الدانمارك في المرتبة الأولى في تقرير هذا العام، وتلتها كل من سويسرا وسنغافوره والسويد.ومن بين 27 دولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة هذا العام، بانخفاض درجة واحدة عن العام الماضي.ومن بين الدول التي يتجاوز دخل الفرد فيها مستوى 30 ألف دولار ويبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.الجدير بالذكر أن معهد التنمية الدولي يصدر تقريرا سنويا منذ عام 1989 يقيم فيه الإنجازات الاقتصادية لكل دولة، وبنيتها التحتية، وكفاءة الحكومة والشركات فيها.