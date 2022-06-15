نقل الصاروخ نوري إلى منصة الإطلاق

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تم نقل أول صاروخ فضائي كوري الصنع إلى منصة الإطلاق في مركز نارو للفضاء في مدينة "كو هنغ"، بمقاطعة جنوب جولا، صباح ليوم الأربعاء لإطلاقه المقرر له يوم الغد الخميس.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن عملية النقل إلى منصة إطلاق الأقمار الصناعية قد بدأ في حوالي الساعة 7:20 صباحا من وحدة التجميع في المركز، وأن النقل اكتمل في غضون ساعة تقريبا.وبعد ذلك، تم تنصيب الصاروخ الفضائي "نوري" على منصة الإطلاق، حيث يخضع لفحوصات متعددة قبل الإطلاق. وبعد حقن الوقود في وقت مبكر من الغد الخميس، من المقرر أن تقرر لجنة إدارة الإطلاق التابعة للوزارة موعد الإطلاق الدقيق بعد ظهر الغد، بناء على عوامل متعددة تشمل الاستعداد الفني والظروف الجوية واحتمال الاصطدام بالأجسام الفضائية.وحتى الآن تعتبر الساعة الرابعة من بعد ظهر الغد هي أنسب وقت للإطلاق. وكان من المقرر مبدئيا إطلاق الصاروخ اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيل عملية الإطلاق بيوم واحد بسبب الرياح القوية في الموقع هناك. ويأتي هذا الإطلاق بعد ثمانية أشهر تقريبا من الإطلاق الأول للمركبة نوري، التي طارت بنجاح إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر، لكنها فشلت في وضع قمر صناعي في المدار، حيث احترق محرك المرحلة الثالثة في وقت أبكر مما كان متوقعا. وإذا تمت عملية الإطلاق غدا بنجاح، ستصبح كوريا الجنوبية الدولة السابعة عل مستوى العالم التي لديها قدرة على إطلاق أقمار اصطناعية من أراضيها بشكل مستقل إلى مداراتها.