عودة سائقي شاحنات البضائع إلى العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة

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أنهى سائقو شاحنات البضائع النقابيون إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل واتحاد سائقي شاحنات البضائع، توصل الطرفان إلى اتفاق أمس الثلاثاء على توسيع نظام أسعار الشحن الآمن للنقل بالشاحنات. كما اتفقا على استمرار وتوسيع نظام توفير دعم الوقود مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، بالإضافة إلى تطبيق تعديل معتدل على رسوم الشحن. وبموجب الاتفاق، سيعود المشاركون في الإضراب إلى العمل اليوم الأربعاء. وقد تم تقديم نظام أسعار الشحن الآمن للشاحنات، والذي كان تمديده من بين المطالب الرئيسية لنقابة السائقين، لمنع العمل الزائد والحمولة الزائدة والسرعات الزائدة من خلال ضمان أجور مناسبة لسائقي شاحنات البضائع. وبدأ العمل به في أوائل عام 2020، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية العام الجاري. وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق، سيظل النظام ساريا في العام القادم أيضا أو لفترة أطول، مع استمرار المناقشات بشأن إجراءات المتابعة اللاحقة. وقالت نقابة سائقي الشاحنات إنه تم الاتفاق أيضا على مواصلة المناقشات بشأن توسيع محتمل لنطاق النظام، والذي يتم تطبيقه حاليا على الحاويات والأسمنت. ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، تسبب الإضراب الذي قام به الاتحاد المؤلف من 22 ألف عضو في خسائر تزيد عن 1,5 تريليون وون، أي حوالي مليار و200 مليون دولار، للصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات والصلب والبتروكيماويات والأسمنت، منذ أن بدأ يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.