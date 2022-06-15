بي تي إس تأخذ بعض الراحة وتعترف بفقدان الإحساس بالاتجاه

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أعلنت فرقة "بي تي إس" عن قرارها بأخذ استراحة كمجموعة، واستكشاف مشروعات مختلفة كأفراد في أثناء احتفالهم بالذكرى التاسعة على ترسيمهم.وكشفت المجموعة المكونة من سبعة أعضاء عن هذا القرار في مقطع نشروه على "يوتيوب" أمس الثلاثاء، حيث قالوا إنهم سيتوقفون عن العمل لبعض الوقت من أجل الحصول على المزيد من الوقت لهم كفرقة بي تي إس في المستقبل، والمضي قدما.وفي الفيديو الذي تم نشره على قناتهم الرسمية على يوتيوب، قال زعيم الفرقة "آر إم" إن نظام "كيبوب آيدول" الحالي منعهم من النضج، معترفا بأن الفرقة فقدت إحساسها بالاتجاه حتى وهي في أوجها. وأوضح أنهم يريدون البقاء كفرقة "بي تي إس" لفترة طويلة، ولكن يجب أن يكونوا صادقين مع أنفسهم.ووسط الارتباك حول معنى "الفجوة" على حد تعبيرهم، أوضحت شركة "هايب" الراعية لهم إن أعضاء فرقة "بي تي إس" سيواصلون بعض المشروعات الفردية خلال فترة من الزمن، وسيظلون نشطين في شكل مختلف.