منتخب كوريا لكرة القدم يفوز على نظيره المصري 4-1 في مباراة ودية

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره المصري 4-1 في مباراة ودية أقيمت ليلة أمس الثلاثاء.وتمكن المنتخب الكوري بقيادة المدرب "باولو بينتو" من تسجيل هدف بضربة رأسية للاعب "هوانغ أوي جو" وهدف بواسطة اللاعب "كيم يونغ كوان" في الشوط الأول من المباراة التي انطلقت في الساعة 8 مساء، في ملعب استاد كأس العالم في سيول.ورد المنتخب المصري بهدف للاعب "مصطفى محمد" قبل فترة وجيزة من نهاية الشوط الأول، لكن المنتخب الكوري تمكن من تسجيل هدفين آخرين للاعب "تشو غو سونغ" واللاعب "كوان تشانغ هون".وكانت هذه هي آخر المباريات الودية الأربع التي أجرتها كوريا الجنوبية هذا الشهر استعدادا لمشاركتها في نهائيات كأس العالم في قطر في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.وقد خسر المنتخب الكوري بهدف مقابل 5 أمام البرازيل يوم 2 يونيو، ثم فاز على منتخب تشيلي بهدفين مقابل لا شيء يوم 6 يونيو، وتعادل مع منتخب باراغواي بهدفين لكل منهما يوم الجمعة الماضي.وسوف يلعب المنتخب الكوري مباراتين وديتين أخريين في شهر سبتمبر القادم.