كوريا تسجل أكبر نمو في الوظائف على أساس سنوي منذ 22 عاما

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 900 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي، لتسجل أكبر نمو للوظائف على أساس سنوي منذ 22 عاما بالنسبة لأشهر مايو. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، أن عدد العاملين بلغ 28 مليونا و485 ألفا في شهر مايو الماضي، بزيادة مقدارها 935 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعد ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي لأشهر مايو منذ عام 2000، عندما تمت إضافة حوالي مليون و30 ألف وظيفة. وقد شهدت كوريا نمواً في الوظائف للشهر الخامس عشر على التوالي، مع زيادة العدد للشهر الثالث على التوالي من 831 ألفاً في مارس و865 ألفاً في أبريل. وقال التقرير أيضا إن رفع إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لفيروس كورونا قد سهل الزيادة المستمرة في الوظائف، لكن ما يقرب من نصف عدد تلك الوظائف المضافة في مايو كانت لمن تتجاوز أعمارهم ستين عاما، مما يشير إلى أنها عبارة عن عقود غير منتظمة وقصيرة الأجل، بما في ذلك تلك الوظائ الموجودة في القطاع العام، وهو ما شكل غالبية الوظائف. وارتفع عدد الوظائف في المطاعم ومرافق الإقامة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر بمقدار 34 ألف وظيفة بفضل تخفيف القيود على التجمعات وتناول الطعام في الخارج. كما ارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 1,8% على أساس سنوي ليصل إلى 63 في المائة خلال الشهر الماضي، مسجلاً رقما قياسيا جديدا لأشهر مايو. وانخفض معدل البطالة بنسبة 1,1% على أساس سنوي، ليصل إلى 3%، وهو أقل مستوى لأشهر مايو منذ عام 2013، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بـ259 ألفا عن العام الماضي إلى 889 ألفا.