سيول وواشنطن تطبقان عقوبات جديدة إذا أجرت كوريا الشمالية اختبارا نوويا

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إن سيول وواشنطن اتفقتا على متابعة عقوبات الأمم المتحدة الجديدة ضد كوريا الشمالية إذا أقدمت على إجراء تجربتها النووية السابعة.وأدلى بارك بهذا التصريح أمس الثلاثاء للصحفيين، موضحا نتائج محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين"، التي عقدت في اليوم الأسبق في واشنطن. وشدد بارك على الحاجة إلى الانخراط في اتصالات استراتيجية مع الصين، مشيرا إلى أن دور بكين البناء حاسم في معالجة القضية النووية لكوريا الشمالية.وقال بارك إنه وبلينكين متفقان في الرأي القائل بأن القضية النووية لكوريا الشمالية هي مهمة سياسية عليا لكلا البلدين، وذلك وسط احتمال بأن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية أخرى، إلى جانب وجود علامات تدل على أن كوريا الشمالية قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية.وأضاف وزير الخارجية أنه وبلينكين أكدا مجددا على أن سيول وواشنطن ستبقيان الباب مفتوحا دائما للحوار مع بيونغ يانغ.ومن ناحية أخرى، صرح مسؤول حكومي كبير في سيول بأن البلدين الحليفين اتفقا على متابعة العقوبات المستقلة المنفصلة عن عقوبات الأمم المتحدة، في حالة إقدام كوريا الشمالية على إجراء تجربة نووية.