واشنطن تعدل الاستعداد العسكري ضد بيونغ يانغ بعد التشاور مع سيول وطوكيو

Photo : YONHAP News

قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية "كولين كال" إنه لم يتم اتخذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن التعديلات قصيرة وطويلة المدى للتأهب العسكري ضد استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك احتمال إجرائها تجربة نووية سابعة.وأدلى "كال" بهذا التصريح أمس الثلاثاء في مركز الأمن الأمريكي الجديد ردا على طلب بالتعليق على تصريح وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" يوم الاثنين الماضي بأن الولايات المتحدة مستعدة لتعديل موقفها العسكري للاستجابة لاستفزازات كوريا الشمالية.وقال "كولين كال" إن أي تعديلات في الموقف الأمريكي سيتم إجراؤها بالتشاور الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان، موضحا أنه لا يريد تجاوز المحادثات ذات الصلة الجارية حاليا بين الدول الثلاث.وأضاف "كال" أن الأمر الواضح هو أن بيونغ يانغ ظلت تسعى منذ عام 2017 إلى تطوير الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، وأن مثل هذه المحاولة تتسبب في قلق واشنطن وسيول وطوكيو.