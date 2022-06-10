الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

بنك جي بي مورغان يتوقع ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في كوريا هذا العام إلى 3%

Write: 2022-06-15 13:17:31Update: 2022-06-15 13:33:21

بنك جي بي مورغان يتوقع ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في كوريا هذا العام إلى 3%

Photo : YONHAP News

توقع بنك "جي بي مورغان" أن يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.5% في شهر يوليو من أجل مواجهة التضخم.
وطبقا لتقرير صادر عن بنك "جي بي مورغان" اليوم الأربعاء، سيرتفع سعر الفائدة الأساسي في كوريا الجنوبية إلى مستوى 3% في نهاية هذا العام، مشيرا إلى احتمال رفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة بنسبة 0.5% في يوليو، و0.25% في كل من أغسطس وأكتوبر ونوفمبر.
وتوقع التقرير أن يصل سعر الفائدة الأساسي في كوريا الجنوبية في نهاية الربع الأول من العام القادم إلى 3.25%.
وكان بنك "جي بي مورغان" قد توقع في شهر مايو الماضي أن يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 2.5% في نهاية هذا العام، و3.25% في شهر يناير من العام القادم.
الجدير بالذكر أن الاقتصاديين في وول ستريت يتوقعون ارتفاعات متتالية في سعر الفائدة الأمريكي بمقدار 0.75% في  كل من يونيو ويوليو، ثم 0.5% في سبتمبر، و0.25% في كل من نوفمبر وديسمبر، مما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة  في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نطاق ما بين 3.25% إلى 3.5% بنهاية هذا العام.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;