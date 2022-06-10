بنك جي بي مورغان يتوقع ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في كوريا هذا العام إلى 3%

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توقع بنك "جي بي مورغان" أن يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.5% في شهر يوليو من أجل مواجهة التضخم.وطبقا لتقرير صادر عن بنك "جي بي مورغان" اليوم الأربعاء، سيرتفع سعر الفائدة الأساسي في كوريا الجنوبية إلى مستوى 3% في نهاية هذا العام، مشيرا إلى احتمال رفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة بنسبة 0.5% في يوليو، و0.25% في كل من أغسطس وأكتوبر ونوفمبر.وتوقع التقرير أن يصل سعر الفائدة الأساسي في كوريا الجنوبية في نهاية الربع الأول من العام القادم إلى 3.25%.وكان بنك "جي بي مورغان" قد توقع في شهر مايو الماضي أن يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 2.5% في نهاية هذا العام، و3.25% في شهر يناير من العام القادم.الجدير بالذكر أن الاقتصاديين في وول ستريت يتوقعون ارتفاعات متتالية في سعر الفائدة الأمريكي بمقدار 0.75% في كل من يونيو ويوليو، ثم 0.5% في سبتمبر، و0.25% في كل من نوفمبر وديسمبر، مما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نطاق ما بين 3.25% إلى 3.5% بنهاية هذا العام.