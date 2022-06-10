فرقة بي تي إس تعلن عن وقف أنشطتها الجماعية من أجل راحة مؤقتة

Photo : YONHAP News

بعد 9 سنوات قضتها فرقة "بي تي إس" في كتابة تاريخ جديد لموسيقى البوب الكورية، أعلنت الفرقة بشكل مفاجئ عن تعليق أنشطتها الجماعية تحت مسمى "فجوة مؤقتة".وأوضح أعضاء الفرقة إنهم يريدون البقاء كفرقة "بي تي إس" لفترة طويلة، ولكن يجب أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، قائلين إنهم سيمارسون أنشطتهم الفردية خلال راحتهم.وفي فيديو تم نشرته الفرقة على قناتها الرسمية على يوتيوب، اعترف الأعضاء بأن الفرقة فقدت إحساسها بالاتجاه حتى وهي في أوجها.وقال عضو الفرقة "آر إم" إنه أصبح مرتبكا بشأن اتجاه الفرقة، وأن القصة والرسالة التي يتم توجيهها عن طريق الأغاني تعد أمرا مهما للغاية بالنسبة له، لكن في حقيقة الأمر فقدت الفرقة الاحساس بهذا الاتجاه.وأكد أن أعضاء الفرقة جميعا يحتاجون الآن إلى فرصة لاستكشاف موسيقاهم الخاصة حتى يتمكنوا من متابعة حياتهم المهنية بمفردهم لأنهم جروا جميعا بدون توقف إلى نفس الاتجاه تحت اسم "بي تي إس".وقال إن أعضاء الفرقة كان عليهم الاستمرار في إنتاج الموسيقى وفعل شيء ما.ومن جانبه، قال عضو الفرقة "شوغا" إن أكثر المهام الصعبة التي عانى منها هي كتابة كلمات الأغاني لأنه لم يتمكن من كتابة ما يشعر به وما يريد أن يحكيه.أما عضو الفرقة الأخر "جونغ كوك" فأكد على ضرورة أن يقضى أعضاء الفرقة بعض الوقت بعيدا عن بعضهم البعض ليتعلموا كيف يتحدون مرة أخرى، قائلا إن "بي تي إس" ستصبح أقوى بهذه الطريقة.وأشارت الفرقة الى إن برنامج "إجري بي تي إس" على يوتيوب سيستمر بثه رغم تعليق أنشطة الفرقة الجماعية، من أجل أعصاء نادي محبي الفرقة "آرمي".