الحكومة الكورية تعقد اجتماعا اقتصاديا طارئا أسبوعيا لمعالجة الأزمة الاقتصادية

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قررت الحكومة الكورية عقد اجتماع اقتصادي طارئ للوزراء المعنيين بالاقتصاد كل أسبوع، للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأربعاء إن الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير المالية "تشو كيونغ هو" سيتحول إلى اجتماع اقتصادي طارئ لبحث الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتأثيرها على معيشة المواطنين وقضايا التمويل والصادرات والأنشطة الصناعية، ووضع التدابير اللازمة في الوقت المناسب.وسيركز الاجتماع الطارئ الأول، المقرر عقده يوم الأحد، على أسعار النفط والمنتجات الزراعية والسمكية ومناقشة كيفية معالجة قضية التضخم.وقدَّر وزير المالية "تشو"، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الاقتصاد الكوري في حالة خطرة أكثر من أي وقت مضى، وسط تزايد الشكوك والتقلبات الحادة في الأسواق المالية داخل وخارج البلاد، وتوقع أن تستمر الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة من الزمن.ولمعالجة تلك الأزمة، دعا الوزير إلى سرعة صياغة وتنفيذ إجراءات مضادة خاصة، تكون قائمة على الجهود الوطنية.