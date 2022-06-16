صادرات السيارات الكورية في مايو تعود إلى مستوى ما قبل كورونا

Photo : YONHAP News

سجلت صادرات السيارات الكورية الجنوبية أعلى مستوى قياسي لها في أشهر مايو، على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأربعاء، زادت صادرات السيارات بنسبة 18.9% على أساس سنوي لتصل إلى 4.15 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، وهو رقم قياسي يتحقق لأول مرة في أشهر مايو.وقد تجاوزت المبيعات الخارجية مستوى ما قبل الجائحة، على الرغم من نقص المعروض العالمي من رقائق السيارات.وتُعزى زيادة المبيعات إلى زيادة صادرات السيارات الصديقة للبيئة، والتي شكلت 30.7% من إجمالي صادرات السيارات الكورية في مايو من حيث القيمة، بزيادة نسبتها 4.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.ومن ناحية أخرى، انخفضت المبيعات المحلية للسيارات في الشهر الماضي بنسبة 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 145 ألفا و464 وحدة، بسبب استمرار التأخير في عمليات التسليم. ومع ذلك، تمثل حصيلة مايو أعلى حصيلة شهرية هذا العام.