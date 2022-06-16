السياسية كوريا الشمالية تبلغ عن 26 ألف حالة حمى جديدة

أبلغت كوريا الشمالية عن تسجيل أقل من 30 ألف حالة حمى جديدة يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لليوم الثاني.



وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إنه تم تأكيد حوالي 26 ألفا و10 حالات جديدة في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة 6 من مساء الأربعاء.



ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الوباء أن أكثر من 32 ألف مريض تعافوا خلال نفس تلك الفترة.



وزاد عدد الحالات المتراكم في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى حوالي 4.5 مليون حالة، مع ادعاء السلطات الكورية الشمالية أن جميع الحالات قد تعافت تماما، باستثناء حوالي 46 ألفا.



وأبلغت كوريا الشمالية عن حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب المرض إلى 73 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.



وبحسب الإحصائيات الرسمية لكوريا الشمالية، بلغ عدد حالات الحمى الجديدة اليومي ذروته يوم 15 مايو عندما سجل حوالي 393 ألفا، ثم استمرت الحصيلة اليومية في الانخفاض إلى أقل من 100 ألف حالة منذ 27 مايو.



ويقول الخبراء إن الإحصائيات التي تعلنها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية، لأن عدد الوفيات منخفض للغاية مقارنة بعدد الحالات المبلغ عنها.