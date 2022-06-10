كوريا الجنوبية تسجل 7994 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند مستوى يقل عن 10 آلاف حالة لليوم السابع على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7 آلاف و994 حالة، منها 90 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 18 مليونا و256 ألفا و457 شخصا.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بحوالي 1400 مقارنة باليوم الأسبق، وبأكثر من 4 آلاف مقارنة بيوم الخميس من الأسبوع الماضي.ووفقا للمعهد الوطني لعلوم الرياضيات، يتوقع الخبراء أن ينخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 4 آلاف حالة يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري.ووسط التراجع في عدد الإصابات الجديدة، ارتفع مؤخرا عدد حالات الإصابة التي تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج بسبب رفع الحجر الصحي الإلزامي عن القادمين من الخارج، وزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 5 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ 98 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 24 ألفا و407 حالات وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.