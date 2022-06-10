كوريا في المرتبة الـ 43 على مؤشر السلام العالمي

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وفقا لمؤشر السلام العالمي الذي كشف عنه معهد الاقتصاد والسلام في مدينة سيدني الأسترالية، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة والأربعين من بين 163 دولة في تنصيف الدول الأكثر أمانا في العالم، برصيد ألف و779 نقطة، بعد أن كانت في المرتبة الحادية والخمسين في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تم تصنيفها في المرتبة الثانية والخمسين بعد المائة برصيد ألفين و942 نقطة، بعد ارتقائها بمرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضبي.وجاءت أفغانستان في آخر القائمة، وقبلها مباشرة كل من اليمن وسوريا وروسيا وجنوب السودان، بينما احتلت أوكرانيا، التي تتعرض لغزو روسي، المرتبة 153، وهي أقل بمرتبة واحدة مقارنة بكوريا الشمالية، وجاءت روسيا في المرتبة 160، والولايات المتحدة في المرتبة 129، والصين في المرتبة 89، واليابان في المرتبة العاشرة.الجدير بالذكر أنه يتم وضع هذا التقييم بناء على 23 مؤشرا مختلفا في ثلاثة مجالات، هي: النزاعات الداخلية والخارجية الحالية، وأمن المجتمع وأمانه، والعسكرة، والتي يجب مراعاتها عند تقييم أكثر الدول أمانا لتحديد مدى أمان أو خطورة دولة ما، ويتم إعطاء درجة لكل دولة.وكلما انخفضت النقاط كلما ارتفع مستوى الدولة من حيث السلامة والأمن.