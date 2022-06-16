كوريا الشمالية تبلغ عن تفشي مرض معدٍ آخر

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أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تفشي مرض معدٍ آخر في المنطقة الجنوبية الغربية من مقاطعة جنوب "هوانغ هيه"، بالتزامن مع معركة البلاد ضد تفشي فيروس كورونا.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن الزعيم "كيم جونغ أون" أرسل أدوية أعدتها عائلته أمس الأربعاء إلى لجنة الحزب في مدينة "هيه جو" للتعامل مع تفشي النزلات المعوية الحادة في المنطقة، كما أمر "كيم" باتخاذ إجراءات شاملة للحجر الصحي للحالات المشتبه بها واحتواء انتشار المرض، ودعا إلى تكثيف أنشطة التطهير في المنطقة، وأمر المؤسسات الطبية في المنطقة بمعالجة المرضى بعناية فائقة للقضاء على الوباء في أسرع وقت ممكن.وتشير الأمراض المعوية في كوريا الشمالية إلى الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز الهضمي، والتي تسببها في الغالب أنواع من البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات. وتشمل قائمة الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام وغيره من طرق العدوى: التيفويد والدوسنتاريا والكوليرا.