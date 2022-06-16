سيول وواشنطن تتفقان على ضرورة إجراء محادثات اثنان زائد اثنيْن الوزارية

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قال وزير الخارجية "بارك جين" إن الولايات المتحدة وافقت على الحاجة إلى عقد محادثات رفيعة المستوى بين وزيري خارجية وتجارة البلدين.وأدلى الوزير "بارك" بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" في واشنطن أمس الأربعاء.وقال "بارك" للصحفيين إن الجانبين اتفقا على أن تواصل سيول وواشنطن، بحكم التحالف الاستراتيجي الشامل بينهما، المناقشات في المحادثات على المستوى الوزاري لضمان التعاون في قضايا سلاسل التوريد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرا إلى أنه اقترح عقد اجتماع "اثنان زائد اثنين" لوزراء الخارجية والتجارة من البلدين، وقد وافقت الوزيرة الأمريكية "ريموندو" على الحاجة إلى تلك المحادثات.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان صحفي إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا، بما في ذلك التعاون في قطاع أشباه الموصلات وسلاسل التوريد والإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تم إطلاقه مؤخرا.وقد اختتم الوزير "بارك" رحلته التي استغرقت أربعة أيام إلى الولايات المتحدة أمس الأربعاء، حيث التقى بوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووزيرة الطاقة "جينيفر غرانهولم" لمناقشة ردود الفعل على استفزازات كوريا الشمالية، وسبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.