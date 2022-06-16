ارتفاع أسعار الواردات الكورية بـ3.6% في مايو بسبب ارتفاع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار الواردات 153.7 نقطة في مايو، بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة بالشهر الأسبق.وبذلك ارتفعت قيمة المؤشر بعد انخفاضها بدرجة طفيفة في أبريل، بعد ارتفاع أسعار الواردات في الأشهر الثلاثة السابقة له.وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بنسة 36.3%، لتسجل ارتفاعا للشهر الخامس عشر على التوالي.ويعزى الارتفاع في قراءة مايو إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع سعر خام "دبي"، وهو الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بأكثر من 5% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الفحم بنسبة 7.1%.كما ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 131.3 نقطة في مايو ليسجل نموا للشهر الخامس على التوالي. وعلى أساس سنوي، تمثل تلك القيمة زيادة بنسبة 23.5%.