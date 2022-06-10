حجم الديون الوطنية الكورية يتجاوز ألف تريليون وون لأول مرة

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تجاوز حجم الديون الوطنية في كوريا الجنوبية مستوى ألف تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 778 مليار دولار، لأول مرة، وذلك في نهاية شهر أبريل الماضي، فيما اقترب حجم العجز في رصيد المالية العامة للحكومة الكورية من مستوى 40 تريليون وون.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، بلغ حجم الديون المتبقية على الحكومة المركزية 1001 تريليون وون في نهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة مقدارها 19 تريليونا و100 مليار وون مقارنة بالشهر الأسبق.وبهذا من المتوقع أن يصل حجم الديون الوطنية إلى 1068.8 تريليون وون في نهاية هذا العام، منها 1037.7 تريليون وون على الحكومة المركزية، و31.1 تريليون وون على الحكومات الإقليمية.وأشار التقرير إلى أن الحكومة أصدرت 90 تريليون وون من سندات الخزانة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، أي حوالي 50.7% من حجم السندات المحدد إصدارها في غضون هذا العام.أما الميزان المالي للإدارة، الذي يمثل الوضع المالي للحكومة، فقد سجل عجزا بـ37,9 تريليون وون في نهاية شهر أبريل الماضي، بانخفاض مقداره 2.5 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن إجمالي حجم العائدات الحكومية بلغ 245.9 تريليون وون حتى شهر أبريل، بزيادة مقدارها 28.3 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العالم الماضي، فيما بلغ حجم الإنفاق 267.3 تريليون وون، بزيادة مقدارها 33.2 تريليون وون.