الحكومة الكورية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بـ0.5%

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توقعت الحكومة الكورية أن يصل ينمو الاقتصاد هذا العام بمعدل يبلغ 2,6%، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بتوقعاتها السابقة في نهاية العام الماضي، البالغة 3.1%.كما رفعت الحكومة توقعاتها لمعدل النمو في أسعار المستهلك لهذا العام إلى مستوى 4.7%، بزيادة 2.2% مقارنة بتوقعات في نهاية العام الماضي.وجاءت هذه التعديلات في جلسة مشتركة عقدتها الوزرات ذات الصلة اليوم الخميس للكشف عن اتجاه السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة.وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن يشهد الاستهلاك في القطاع الخاص زيادة بنسبة 3.7% بفضل رفع إجراءات الحجر الصحي، وتخصيص ميزانية تكميلية إضافية، وزيادة التوظيف، واستئناف السفر إلى الخارج، رغم ارتفاع أسعار المستهلك وسعر الفائدة الأساسي.وتوقعت الحكومة أن تستمر أسعار المستهلك في الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وزيادة الطلب المحلي.ومن المتوقع أن يزداد حجم صادرات كوريا لهذا العام بنسبة 11%، وهو أكبر بـ2% عن التوقعات السابقة، فيما تشهد الواردات زيادة بنسبة 18% بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام، وهو أكبر بـ2.5% عن التوقعات السابقة.وبهذا من المتوقع أن يصل حجم الفائض التجاري الكوري إلى 45 مليار دولار، بانخفاض مقداره 35 مليار دولار عن التوقعات السابقة.