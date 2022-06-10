الحكومة الكورية تسعى لتحسين الهيكل الاقتصادي للتتغلب على الأوضاع الاقتصادية المعقدة

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وصف الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "أزمة معقدة"، مؤكدا أن الحكومة ستتغلب عليها من خلال تحسين الهيكل الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والسوق، وأوضح أن الحكومة ستقوم بتعديل جذري للأنظمة واللوائح التي تقوض القدرة التنافسة للشركات الكورية.وجاءت تصريحات الرئيس "يون" خلال جلسة للكشف عن اتجاه السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة، حيث وصف الظروف المحلية والدولية التي يواجهها حاليا الاقتصاد الكوري بأنها خطيرة للغاية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوري والسوق الكورية تتعرض لهزة وسط زيادة الخوف من ارتفاع التضخم المصحوب بالركود، بالتوازي مع الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار المستهلك.وشدد الرئيس "يون" على أهمية تغيير الهيكل الاقتصادي الكوري بقيادة القطاع الخاص والسوق لحل مشاكل الركود الاقتصادي والاستقطاب، وإلا ستواجه كوريا صعوبة في التغلب على هذه الأزمة المعقدة.كما أكد "يون" أنه سيقوم بالقضاء على الأنظمة القديمة التي تقوض إصلاح القطاع الخاص ومشروعاته الجديدة، وإزالة القيود التي لا تستند للقوانين واللوائح.وتعهد بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لدعم البحث والتطوير في الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات، وتوفير المصادر البشرية المؤهلة لتلك الصناعات.وأكد الرئيس "يون" على أهمية إصلاح أنظمة العمل والتعليم ومعاشات التقاعد، معربا عن أمله في أن يحصل على الدعم من المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية لتحقيق ذلك الغرض.