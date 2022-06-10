نائب وزير الدفاع الكوري يحضر اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا

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حضر نائب وزير الدفاع الكوري "شين بوم تشول" اجتماعا عبر الفيديو لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، أمس الأربعاء، شارك فيه أكثر من 50 دولة، وقد عقد على هامش اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الخميس إنه تم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالوضع الأمني في أوكرانيا والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في تقديم مساعدات أمنية إضافية لها على المديين المتوسط والطويل.واتفق المشاركون في الرأي على تفاقم خطورة الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، وعلى ضرورة التعاون المشترك لمواجهة تلك الأزمة.وقد تم تأسيس مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في شهر أبريل الماضي لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة العمليات الروسية المستمرة منذ أربعة أشهر.