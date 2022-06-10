الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

نائب وزير الدفاع الكوري يحضر اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا

Write: 2022-06-16 12:56:17Update: 2022-06-16 14:01:39

نائب وزير الدفاع الكوري يحضر اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا

Photo : YONHAP News

حضر نائب وزير الدفاع الكوري "شين بوم تشول" اجتماعا عبر الفيديو لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، أمس الأربعاء، شارك فيه أكثر من 50 دولة، وقد عقد على هامش اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الخميس إنه تم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالوضع الأمني في أوكرانيا والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في تقديم مساعدات أمنية إضافية لها على المديين المتوسط والطويل.
واتفق المشاركون في الرأي على تفاقم خطورة الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، وعلى ضرورة التعاون المشترك لمواجهة تلك الأزمة.
وقد تم تأسيس مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في شهر أبريل الماضي لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة العمليات الروسية المستمرة منذ أربعة أشهر.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;