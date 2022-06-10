الحكومة الكورية تعقد أول اجتماع طارئ للاقتصاد الكلي

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عُقد اليوم الخميس اجتماع لكبار مسؤولي السلطات المالية والنقدية والمصرفية لبحث القضايا المتعلقة برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة بـ0.75%، حيث اتفق المشاركون في الاجتماع على اتخاذ التدابير النشطة اللازمة لمواجهة تفاقم حالة عدم اليقين في السوق المالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع يجمع رؤساء السلطات المالية والنقدية والمصرفية منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول".وخلال الاجتماع، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشو كيونغ هو" إن الحكومة سوف تتعاون مع البنك المركزي لمواجهة التقلبات في السوق المالية العالمية الناجمة عن المخاوف من الركود الاقتصادي.وأضاف أن المشاركين اتفقوا على بذل كافة الجهود لتحقيق الاستقرار في أسعار المستهلك من خلال تنفيذ سياسات نقدية تستهدف استقرار الأسعار.كما اتفق المشاركون أيضا على تعزيز الجهود المشتركة لمنع انتشار القلق من التقلبات المحتملة في السوق المالية وسوق الصرف الأجنبي.وردا على سؤال من الصحفيين عمّا إذا كان البنك المركزي الكوري قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% في شهر يوليو القادم، قال محافظ البنك المركزي "لي تشانغ يونغ" إنه مازال أمام موعد الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي حوالى 4 أسابيع، موضحا أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بناء على التغييرات التي ستحدث في السوق المالية خلال هذه الفترة المتبقية.وأشار أيضا إلى أن وتيرة الارتفاع في سعر الفائدة في الولايات المتحدة أسرع منها في كوريا الجنوبية، لكن المثير للقلق أكثر من الفرق في سعر الفائدة في البلدين هو تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية على سوق صرف العملات الأجنبية والسندات في كوريا الجنوبية.