رئيس الوزراء يحضر منتدى المناخ الافتراضي الذي يستضيفه الرئيس الأمريكي

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من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" في منتدى افتراضي لتغير المناخ يستضيفه الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وقال مكتب رئيس الوزراء أمس الخميس إن "هان" سيشارك في منتدى الاقتصاديات الكبرى للطاقة والمناخ الذي سيُعقد مساء الجمعة بتوقيت كوريا الجنوبية، تحت شعار "التنفيذ وزيادة".ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، سيوضح "هان" التزام الحكومة الكورية بالمساهمة في الأهداف الجماعية الخمسة للمنتدى، بما في ذلك زيادة عدد المركبات عديمة الانبعاثات، وتقليل انبعاثات غاز الميثان، وتعزيز الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.وقد تم إطلاق المنتدى في مارس 2009 من قبل الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، بهدف استضافة مؤتمر "كوبنهاغن" لتغير المناخ بنجاح، وتوزيع الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.ويتألف المنتدى من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بما في ذلك كوريا الجنوبية، والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.وعُقد المنتدى 25 مرة منذ أبريل 2009 حتى سبتمبر 2016. وقد تم تعليقه في ظل إدارة "دونالد ترامب"، قبل إعادة تشغيله في يناير من العام الماضي بموجب أمر تنفيذي من "بايدن".