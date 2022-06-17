وزارة الخارجية تسعى لإنشاء إدارة جديدة للعلوم والتكنولوجيا والشؤون الإلكترونية

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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "تشيه يونغ سام" أمس الخميس في إحاطة دورية بأن الوزارة تسعى لإنشاء إدارة جديدة تكون مسؤولة عن العلوم والتكنولوجيا والشؤون الإلكترونية، مؤكدا أن الوزارة تشعر بالحاجة إلى وجود قوة عاملة أكبر للتعامل مع الأمور ذات الصلة. وأضاف أن الوزارة تدرس داخليا خيارات إنشاء تلك الإدارة الجديدة.كما أشار وزير الخارجية "بارك جين" إلى الحاجة إلى مثل هذه الإدارة في اجتماع مع مراسلي كوريا الجنوبية في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قال إنه من المهم تقديم دعم منهجي للأنشطة الدبلوماسية، والتي أصبحت متنوعة ومتخصصة على نحو متزايد. وأعرب عن عزمه دراسة سبل استجابة الوزارة بالمزيد من الاستباقية للتحديات في هذا القرن، بناءً على المشاورات مع الجهات المعنية.ومن المتوقع أن تتحمل الإدارة المزمع إنشاؤها جزءا من المسؤوليات التي تقوم بها حاليا إدارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والشؤون العلمية في الوزارة.وقالت وزارة الخارجية إنه سيتعين عليها في هذا الصدد البحث والتنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الداخلية والسلامة، ووزارة الاقتصاد والمالية.