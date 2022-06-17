واشنطن تنقل مخاوفها بشأن اختبار كوريا الشمالية النووي للصين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" إن الولايات المتحدة نقلت مخاوفها إلى الصين بشأن احتمالات قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية.وأدلى "سوليفان" بهذه التصريحات أمس الخميس في جلسة مناقشة استضافها مركز الأمن الأمريكي الجديد، الذي يقع مقره في واشنطن.وقد التقى "سوليفان" مع كبير الدبلوماسيين الصينيين "يانغ جيتشي"، رئيس مكتب الشؤون الخارجية بحزب الشعب الصيني، في "لوكسمبورغ"، يوم الاثنين الماضي.وقال "سوليفان" إن الولايات المتحدة أعربت في الاجتماع عن قلقها من استعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية أخرى، موضحا أن واشنطن قالت ذلك علنا وأبلغت الصين بذلك الموقف.وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن "سوليفان" أعرب في الاجتماع مع "يانغ" عن مخاوفه بشأن ممارسة الصين لحق النقض مؤخرا اعتراضا على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي والذي يهدف إلى تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.