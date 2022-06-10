تراجع سوق الأسهم الأمريكية وسط مخاوف الركود بعد رفع سعر الفائدة

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تراجعت سوق الأسهم الأمريكية أمس الخميس بعد يوم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، وهو أكبر ارتفاع منذ 28 عاما.وفي نيويورك، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.42% ليصل عند الإغلاق إلى 29 ألفا و927.07 نقطة. وبذلك تراجع المؤشر دون مستوى 30 ألفا للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي.كما انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" القياسي بأكثر من 3% ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 3,666.77 نقطة.وانخفض أيضا مؤشر "ناسداك" المركب للشركات التقنية بأكثر من 4% ليصل إلى 10,646.10 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر 2020.وقد أغلقت سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء على الرغم مما يسمى بـ "الخطوة العملاقة" لرفع سعر الفائدة، لكنها تراجعت أمس الخميس وسط المخاوف المتزايدة بشأن حدوث المزيد من رفع سعر الفائدة والتحذيرات من الركود.كما عانت الأسواق الرئيسية في أوربا من انخفاضات حادة أمس الخميس أيضا.