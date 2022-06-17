كوريا الشمالية تبلغ عن 23 ألف حالة حمى جديدة

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل أقل من 30 ألف حالة حمى جديدة يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لليوم الثالث.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إنه تم تأكيد حوالي 23 ألفا و160 حالة جديدة في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة 6 من مساء الخميس.ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الوباء أن أكثر من 28 ألف مريض قد تعافوا خلال نفس تلك الفترة.وزاد عدد الحالات المتراكم في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى حوالي 4.5 مليون حالة، مع ادعاء السلطات الكورية الشمالية أن 99% من الحالات قد تعافت تماما.ولم تبلغ كوريا الشمالية اليوم عن تسجيل حالات وفاة جديدة، لكنها أبلغت عن حالة وفاة جديدة أمس الخميس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب المرض إلى 73 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.وبحسب الإحصائيات الرسمية لكوريا الشمالية، بلغ عدد حالات الحمى الجديدة اليومي ذروته يوم 15 مايو عندما سجل حوالي 400 ألفا، ثم استمرت الحصيلة اليومية في الانخفاض إلى أقل من 100 ألف حالة منذ 30 مايو.ويقول الخبراء إن الإحصائيات التي تعلنها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية، لأن عدد الوفيات منخفض للغاية مقارنة بعدد الحالات المبلغ عنها.