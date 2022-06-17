واشنطن تؤكد تمسكها بالدبلوماسية والحوار وعدم وجود نية عدائية تجاه كوريا الشمالية

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد التزامها بالدبلوماسية والحوار مع كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي إنه بعد المحادثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أن الولايات المتحدة ليست لديها نية عدائية ضد كوريا الشمالية.وأكد "برايس" على أن واشنطن تسعى للدبلوماسية والحوار من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، لكن الولايات المتحدة لم تسمع ردا على ذلك من كوريا الشمالية حتى الآن.ومن ناحية أخرى، أعرب المتحدث عن مخاوفه بشأن العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.