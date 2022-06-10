كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتوصلان إلى طرق ملموسة لتعزيز التحالف

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قال وزير الخارجية الكوري "بارك جين" أمس الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتخذتا تدابير ملموسة لتطوير تحالفهما خلال زيارته للولايات المتحدة.وصرح "بارك" بذلك للصحفيين فى مطار إنتشون الدولى عند عودته من رحلته التي استغرقت أربعة أيام.وقال الوزير إن الجانبين أجريا مناقشات مهمة حول كوريا الشمالية وقضايا التحالف الثنائي وسلاسل التوريد، بناء على زخم تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي أنشأته القمة الثنائية بين رئيسي البلدين يوم 21 مايو.وكان الوزير "بارك" قد التقى خلال الزيارة بنظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزيرة الطاقة "جينيفر غرانهولم" ووزيرة التجارة "جينا ريموندو"، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي.وأوضح "بارك" أنه خلال اجتماعه مع "بلينكن"، اتفق الجانبان على أن قضية كوريا الشمالية هي أولوية قصوى لكل من سيول وواشنطن، وأكدا على أهمية التعاون الثنائي الوثيق فيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية.