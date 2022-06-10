الحكومة الكورية تمدد إلزامية الحجر الصحي لـ7 أيام لمرضى كورونا

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قررت الحكومة الكورية الإبقاء على إلزامية الحجر الصحي لمدة 7 أيام لمرضى كورونا لفترة أربعة أسابيع أخرى، فيما ستسمح بالزيارات الشخصية لدور رعاية المسنين بغض النظر عن حالة التطعيم للزوار.وكشف رئيس الوزراء "هان دوك سو" عن هذا القرار في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة عقد اليوم الجمعة، حيث قال إن الخبراء أعربوا عن قلقهم من احتمال زيادة انتشار فيروس كورونا إذا تم رفع إلزامية الحجر الصحي بشكل كامل.وأضاف أن الحكومة ستظر في رفع هذه الإلزامية إذا لبّى مؤشر الحجر الصحي المعايير المطلوبة، مشيرا إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بدأ ينخفض إلى مستوى ما قبل انتشار المتحور "أوميكرون" في نهاية شهر يناير الماضي، وأن عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة انخفض أيضا إلى مستوى يقل عن 100 شخص.وقال رئيس الوزراء "هان" إنه سيتم السماح للمسنين في دور الرعاية، الذين تلقوا الجرعة الرابعة المعززة من اللقاحات، بالخروج منها والبقاء مع أعضاء أسرهم.