الرئيس يون يطالب الأمم المتحدة برد صارم على استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية

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طالب الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" الأمم المتحدة باتخاذ رد صارم على استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قائلا إن هذه الاستفزازات تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وفي العالم أجمع.جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس "يون" مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" اليوم الجمعة، حيث أكد أنه إذا لم يتم اتخاذ رد صارم وموحد على مستوى مجلس الأمن، فقد يتم نقل رسالة خاطئة تسمح لكوريا الشمالية بتطوير برامج نووية وصاروخية.وفيما يخص وضع فيروس كورونا في كوريا الشمالية، قال الرئيس "يون" إن كوريا الجنوبية تراقب الوضع هناك بقلق كبير، مشيرا إلى أن حكومته عرضت اقتراحا على بيونغ يانغ لتقديم أدوية، بما في ذلك لقاحات كورونا، لكن السلطات الكورية الشمالية لم تستجب حتى الآن لهذا الاقتراح.