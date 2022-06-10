سعر الديزل في كوريا يسجل أعلى مستوياته

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ارتفع سعر اللتر الواحد من وقود الديزل في كوريا الجنوبية ليتجاوز 2100 وون، أي ما يعادل حوالي 1.63 دولار، فيما يُتوقع تجاوز سعر وقود البنزين 2100 وون قريبا.وطبقا لموقع "أوبينت" التابع للشركة الكورية الوطنية للنفط والخاص بمعلومات أسعار الوقود، بلغ متوسط أسعار الديزل في كوريا 2100.73 وون حتى صباح اليوم الجمعة، بزيادة مقدارها 4.63 وون مقارنة بأمس، بينما بلغ متوسط أسعار البنزين 2095.83 وون، بارتفاع مقداره 3.63 وون مقارنة بيوم أمس.وكان سعر البنزيل قد بلغ 2064.59 وون يوم الحادي عشر من يونيو الجاري، محطما بذلك الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في شهر أبريل من عام 2012.أما سعر الديزل فقد بلغ 1953.29 وون يوم الثاني عشر من مايو الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر يونيو من عام 2008.ويرجع السبب في هذه الارتفاعات الحادة في أسعار البنزين والديزل إلى انخفاض المعروض من المنتجات البترولية الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار النفط العالمية نتيجة لانخفاض المخزون من النفط الخام وتخفيف إغلاق المدن الرئيسية في الصين، وقدوم موسم زيادة حركات السيارات في الولايات المتحدة.