الحزب المعارض ينتقد الحكومة بشأن التحقيقات التي تستهدف المرشح الرئاسي السابق

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وجه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي انتقادات لحكومة الرئيس "يون صوك يول" بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الادعاءات بتورط وزير الصناعة السابق "بيك أون كيو"، والمرشح الرئاسي السابق "لي جيه ميونغ".ووصف الحزب هذه التحقيقات بأنها "محاولة للانتقام السياسي"، تستهدف مرشحه الرئاسي السابق "لي جيه ميونغ"، واتهم وزير العدل "هان دونغ هون" بأنه هو الذي يقف وراء تلك المحاولة.وقال رئيس اللجنة الطارئة للحزب المعارض "أو سانغ هو" إن النيابة العامة خططت لإجراء هذه التحقيقات بعلم وزير العدل.ومن جانبه، أكد الوزير "هان" أنه لا يتدخل في التحقيقات التفصيلية، وقال إن الشعب لن يوافق على ادعاء الحزب المعارض بأن التحقيقات جاءت للانتقام السياسي.كما وجه حزب قوة الشعب الحاكم سؤالا للحزب المعارض عما إذا كانت التحقيقات التي أجريت خلال عهد الرئيس السابق "مون جيه إين" قد تم إجراؤها للانتقام السياسي أيضا أم لا.