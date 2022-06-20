مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون أوتو وارمبير للرقابة في كوريا الشمالية

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون الرقابة والمراقبة في كوريا الشمالية بالإجماع يوم الخميس الماضي.وقد تمت تسمية هذا التشريع على اسم "أوتو وارمبير" الطالب الجامعي الأمريكي الذي توفي يوم 19 يونيو 2017، بعد وقت قصير من عودته إلى بلاده وهو في غيبوبة، بعدما احتجزته السلطات الكورية الشمالية لمدة 17 شهرا.وسوف يوفر هذا التشريع الذي تم تقديمه في يونيو من العام الماضي، عشرة ملايين دولار سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة لمواجهة عمليات الرقابة القمعية والمراقبة في كوريا الشمالية، كما سيشجع على فرض عقوبات على أولئك الذين يدعمون البيئة الرقابية القمعية داخل وخارج كوريا الشمالية.وسوف يطلب مشروع القانون أيضا من الرئيس الأمريكي أن يطور ويقدم إلى الكونغرس استراتيجية لمكافحة بيئة المعلومات القمعية في كوريا الشمالية، وذلك في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ سن القانون. وسوف يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد الحصول على موافقة مجلس النواب عليه وتوقيعه من قبل الرئيس.