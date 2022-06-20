سيول تتحقق من ادعاء موسكو بشأن مقتل 4 متطوعين كوريين في أوكرانيا

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها تحاول تأكيد مزاعم وزارة الدفاع الروسية بمقتل أربعة من أصل 13 كوريا جنوبيا شاركوا في الحرب في أوكرانيا كجنود متطوعين هناك.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن ذلك يوم الجمعة الماضي، حيث نشرت بيانات عن المتطوعين العسكريين الأجانب في الحرب الجارية حالي في اوكرانيا.وقالت الوزارة إن 13 كوريا جنوبيا دخلوا أوكرانيا وقد قتل أربعة منهم، بينما غادر ثمانية آخرون أوكرانيا، ولا يزال واحد موجودا هناك.لكن الوزارة لم تكشف عن المزيد من التفاصيل عن أولئك المواطنين الكوريين.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول اول من أمس السبت إن الحكومة على علم بهذه المزاعم وهي بصدد التحقق منها، وأنها أمرت السفارة الكورية في روسيا بالنظر فيها.